С-400 «Триумф» начали передислокацию из России в Белоруссию

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Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» начали передислокацию в Белоруссию, где состоится их учебное боевое дежурство в рамках проверки реагирования военных мощностей Союзного государства. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Уточняется, что к настоящему моменту дивизионы уже совершили марш на точке погрузки под Хабаровском.

— Подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны Республики Беларусь, — говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, по прибытии на место выполнения задач российские военные организуют себе позиции и начнут осуществлять боевое дежурство, передает ТАСС.

Учения «Союзная решимость — 2022» будут проходить на территории республики в период с 10 по 20 февраля. Всего в рамках проверки предусмотрено два этапа. Первый предполагает отработку передислокации и создания группировок войск в короткие сроки, а второй — проведение совместных учений Союзного государства.

4 ноября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре. Кроме того, он регламентирует основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.