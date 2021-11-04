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Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства

Иван Юминов

Политика
Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета подписали интеграционный декрет Союзного государства.

— Вижу, Путин подписал, и я подпишу, — рассказал белорусский лидер.

Декрет утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре. Кроме того, он регламентирует основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы, отмечает РИА Новости.

Помимо этого, лидеры государств утвердили военную доктрину Союзного государства.

9 сентября Путин согласовал с Лукашенко все 28 программ по Союзному государству. В документах идет речь об интеграции валютных систем, о борьбе с терроризмом и принципах взимания косвенных налогов.

Договор о едином газовом рынке будет подписан до 1 декабря 2023 года. Стоимость российского газа на 2022 год, следует из соглашения, останется для Минска на уровне 2021-го.

В ходе переговоров лидеры предусмотрели договор о едином рынке электроэнергии, а также объединение рынков нефти и нефтепродуктов. Деловые круги двух стран, по словам Путина, смогут получить возможность расширить активность в Союзном государстве.

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