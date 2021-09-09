Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россия согласовала с Белоруссией все программы по Союзному государству

Иван Юминов

Политика
Россия согласовала с Белоруссией все программы по Союзному государству
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин согласовал с белорусским коллегой Александром Лукашенко все 28 программ по Союзному государству.

— В конечном итоге это придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, поможет в создании дополнительных рабочих мест, — рассказал он.

В документах идет речь об интеграции валютных систем, борьбе с терроризмом и принципах взимания косвенных налогов. Договор о едином газовом рынке будет подписан до 1 декабря 2023 года.

Стоимость российского газа на 2022 год, следует из соглашения, останется для Минска на уровне 2021-го. В ходе переговоров лидеры предусмотрели договор о едином рынке электроэнергии, а также объединение рынков нефти и нефтепродуктов.

Деловые круги двух стран, по словам Путина, смогут получить возможность расширить активность в Союзном государстве. Стороны планируют выработать единые подходы к охране труда, социального страхования, поддержки семей с детьми, а также пенсионного обеспечения, отмечает РИА Новости.

Читайте также:
БелоруссияВладимир Путинсоглашение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте