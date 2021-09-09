Россия согласовала с Белоруссией все программы по Союзному государству

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин согласовал с белорусским коллегой Александром Лукашенко все 28 программ по Союзному государству.

— В конечном итоге это придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, поможет в создании дополнительных рабочих мест, — рассказал он.

В документах идет речь об интеграции валютных систем, борьбе с терроризмом и принципах взимания косвенных налогов. Договор о едином газовом рынке будет подписан до 1 декабря 2023 года.

Стоимость российского газа на 2022 год, следует из соглашения, останется для Минска на уровне 2021-го. В ходе переговоров лидеры предусмотрели договор о едином рынке электроэнергии, а также объединение рынков нефти и нефтепродуктов.

Деловые круги двух стран, по словам Путина, смогут получить возможность расширить активность в Союзном государстве. Стороны планируют выработать единые подходы к охране труда, социального страхования, поддержки семей с детьми, а также пенсионного обеспечения, отмечает РИА Новости.