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В Кремле подвели итоги учений по ядерному сдерживанию

Михаил Алимов

Общество
В Кремле подвели итоги учений по ядерному сдерживанию
Фото: Минобороны РФ

С помощью учений Россия проверила готовность к выполнению поставленных задач и надежность отечественных стратегических ядерных и неядерных сил. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики, — говорится на сайте Кремля.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с участием ядерной триады. Учения предназначены для проверки боеготовности экипажей военной техники, боевых расчетов пуска. Кроме того, проверялась надежность вооружения стратегических и ядерных сил.

Накануне Песков заявил, что учения и запуски баллистических ракет проводятся в России на регулярной основе, и они не должны никого смущать. Он уточнил, что такие учения четко регулируются.

Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022» проходят с 10 по 20 февраля. В рамках учений отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители двух государств неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

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