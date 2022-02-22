Зеленский выразил уверенность, что войны с Россией не будет

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля, выразил уверенность, что войны с Россией не будет.

При этом он уточнил, что в стране могут ввести режим военного положения, если против Украины будет продолжаться военная агрессия.

— Относительно военного положения очень просто: этот вопрос для нас понятен, мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российской Федерации, — цитирует украинского лидера газета «Известия».

До этого Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Он также призвал российскую сторону предпринять попытки разрешить сложившуюся ситуацию диалогом в любых форматах.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.