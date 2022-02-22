«Вопрос стоит на повестке дня»: политолог объяснил, что может стать причиной войны

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Вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. Начаться он может по нескольким сценариям. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Марков.

По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий. Инициатором может выступить как Украина, так и народные республики. Последние могут потребовать от Украины покинуть территории Луганской и Донецкой областей (эти территории контролируются Украиной на две трети — прим. «ВМ»). Отказ от выполнения этого требования может стать причиной войны.

— Вопрос освобождения юго-восточных регионов Украины от марионеточного, репрессивного, русофобского режима, реализующего политику государственного терроризма, — этот «вопрос стоит на повестке дня». Освобождение это возможно только военным путем. И я считаю, что вероятность военного конфликта больше 50 процентов, — отметил собеседник «ВМ».

В разговоре с «ВМ» политолог Сергей Марков также объяснил, что означает признание ДНР и ЛНР и в каких границах Россия признала эти республики.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе.