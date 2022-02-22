Политолог Марков объяснил, в каких границах Россия признала ДНР и ЛНР

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Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В апреле 2014 года эти республики были провозглашены в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Однако в данный момент республики фактически занимают лишь одну треть указанных областей. Политолог Сергей Марков объяснил «Вечерней Москве», в каких границах Россия признала ДНР и ЛНР.

По его мнению, вопрос о границах республик является ключевым. Конкретного ответа на него в настоящее время нет. Однако сделать определенные выводы можно, опираясь на подписанные 21 февраля документы.

— Пока есть только юридическое решение, и поскольку (в указах президента РФ — прим. «ВМ») не оговорено признание ДНР и ЛНР в де-факто существующих границах, то, по всей видимости, признали в юридических границах, — сказал собеседник «ВМ».

В этом случае окажется, что две трети признанных Россией республик занимает Украина. Политолог полагает, что это может стать причиной военного конфликта.

— Россия может выдвинуть Украине ультиматум с требованием покинуть территории республик. На это, по всей видимости, последует отказ. Тогда Россия окажется перед необходимостью разгромить группировку (украинской армии на территории ДНР и ЛНР — прим. «ВМ»). Но будет ли такой ультиматум? Этот вопрос пока остается открытым, — заключил Марков.

До этого глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в соглашениях с ДНР и ЛНР ничего не говорится о границах. По его словам, этот вопрос находится в компетенции республик, а не России.

В свою очередь вице-спикер парламента ЛНР потребовал от Украины отвести войска до административной границы Луганской области. В противном случае он пригрозил «принять меры».