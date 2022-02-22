В Госдуме опровергли заявление о признании ДНР и ЛНР в границах областей

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В соглашениях с ДНР и ЛНР ничего не говорится о границах. Этот вопрос находится в компетенции республик, а не РФ. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников.

Таким образом депутат опроверг информацию о том, что РФ планирует признать республики в границах одноименных областей.

— Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, — пояснил Калашников в разговоре с Telegram-каналом «Подъем».

По словам политика, в документе поднимаются вопросы безопасности и сотрудничества, а никак не границ.

Первый запрет комитета ГД по международным делам Светлана Журова также опровергла новости о признании Донецка и Луганска в границах областных территорий, передает РБК.

До этого в СМИ появилась информация о том, что глава комитета Государственной думы по СНГ Леонид Калашников якобы заявил, что ЛНР и ДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

Что заявили западные политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «Вечерней Москвы».