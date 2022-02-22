Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Госдуме опровергли заявление о признании ДНР и ЛНР в границах областей

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Госдуме опровергли заявление о признании ДНР и ЛНР в границах областей
Фото: Пресс-служба Госдумы

В соглашениях с ДНР и ЛНР ничего не говорится о границах. Этот вопрос находится в компетенции республик, а не РФ. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников.

Таким образом депутат опроверг информацию о том, что РФ планирует признать республики в границах одноименных областей.

— Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, — пояснил Калашников в разговоре с Telegram-каналом «Подъем».

По словам политика, в документе поднимаются вопросы безопасности и сотрудничества, а никак не границ.

Первый запрет комитета ГД по международным делам Светлана Журова также опровергла новости о признании Донецка и Луганска в границах областных территорий, передает РБК.

До этого в СМИ появилась информация о том, что глава комитета Государственной думы по СНГ Леонид Калашников якобы заявил, что ЛНР и ДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

Что заявили западные политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «Вечерней Москвы».

Читайте также:
Госдума ЛНР ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Все мнения
О проекте