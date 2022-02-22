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Путин подтвердил, что Россия будет оказывать ДНР и ЛНР военную помощь

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин подтвердил, что Россия будет оказывать ДНР и ЛНР военную помощь
Фото: Администрация президента РФ

Россия будет оказывать военную помощь ДНР и ЛНР. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Мы же подписали вчера договоры. И в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь, — заявил президент.

По его словам, таким решением Россия даст понять, что готова выполнять взятые на себя обязательства перед Донбассом, в котором идет конфликт. Однако, подчеркнул Путин, это не означает, что российские войска «прямо сейчас» отправятся в Донбасс.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

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