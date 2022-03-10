Минобороны: Украина изучала распространение инфекций через птиц и летучих мышей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Биолаборатории на Украине изучали возможности распространения опасных инфекций через птиц и насекомых. Об этом заявил глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игорь Кириллов в четверг, 10 марта.

— Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов, — рассказал военный.

Проект UP-4, по данным Кириллова, реализовывали в лабораториях Харькова, Одессы и Киева. Он был рассчитан на период до 2020 года, а его целью было изучение распространения инфекций через мигрирующих птиц, включая грипп H5N1, а также болезни Ньюкасла, подчеркнул военный.

Всего украинские специалисты, утверждает он, изучили 145 биологических видов. Им удалось найти минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых пролегают преимущественно через территорию России.

Интерес министерства, уточнил военный, вызвал и проект Р-781, где летучие мыши рассматриваются в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия. Кириллов обратил внимание, что исследования осуществляются в непосредственной близости от российских границ — на Кавказе и в районах черноморского побережья, отмечается на странице Минобороны в VK.

7 марта в Минобороны заявили, что нашли на Украине 30 биолабораторий, которые, возможно, производили биооружие. Заказчиком работ, как уточняется, является управление Пентагона по снижению военной угрозы.

Аффилированная с министерством компания Black and Veatch принимает участие в реализации проектов, добавили в министерстве. Среди направлений работы названы мониторинг биологической обстановки, сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов, а также научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия.