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Минобороны опубликовало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны опубликовало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине
Фото: depositphotos

Министерство обороны РФ опубликовало письма Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, в переписке обсуждаются биолаборатории на Украине. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов в четверг, 31 марта.

— Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, — заявил он.

По словам Кириллова, опубликованные письма подтверждают, что истинные цели Пентагона на Украине были далеки от научных. Так, например, в одном из писем говорится, что деятельность направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России». Кроме того, само наличие переписки было подтверждено иностранными СМИ, передает РИА Новости.

Днем ранее, 30 марта, стало известно, что российские эксперты войск радиационной, химической и биологической защиты выявили должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия в лабораториях на Украине.

7 марта Минобороны России обнародовало документы о сотрудничестве США и Украины в производстве биологического оружия. До этого в Минобороны заявили, что нашли на Украине 30 биолабораторий, которые, возможно, производили биооружие.

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