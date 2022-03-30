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Минобороны заявило об установке причастных к созданию биооружия на Украине лиц

Евгений Белоусов

Политика
Минобороны заявило об установке причастных к созданию биооружия на Украине лиц
Министерство обороны / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Российские эксперты войск радиационной, химической и биологической защиты выявили должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия в лабораториях на Украине. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 30 марта.

Он уточнил, что в число этих лицо входят руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также основных компаний-подрядчиков ведомства.

— Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные компании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом, — цитирует Конашенкова ТАСС.

17 марта Минобороны России обнародовало документы о сотрудничестве США и Украины в производстве биологического оружия. Опубликованный документ от 6 марта 2015 года подтверждает непосредственное участие Пентагона в финансировании занимающихся оружием биолабораторий на Украине.

10 марта глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игорь Кириллов сообщил, что биолаборатории на Украине изучали возможности распространения опасных инфекций через птиц и насекомых.

До этого в Минобороны заявили, что нашли на Украине 30 биолабораторий, которые, возможно, производили биооружие.

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