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Рэпер из Краснодара Walkie T совершил суицид

Анастасия Колоскова
Происшествия
Рэпер из Краснодара Walkie T совершил суицид
Фото: vk / Ваня Петунин

Тело 27-летнего рэпера из Краснодара Walkie T (настоящее имя — Иван Петунин) обнаружили возле многоэтажного дома. Музыкант покончил жизнь самоубийством, о чем сообщил в предсмертной видеозаписи.

Гибель музыканта подтвердили его близкие знакомые.

На место инцидента прибыли правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Известно, что музыкант ранее проходил лечение в психоневрологическом диспансере и страдал от депрессии.

В Сети опубликовали предсмертную записку рэпера, которую он адресовал своей девушке Эле.

— Любимый котик, выхода не было… Я делал все, чтобы ты была максимально счастлива. Но настало темное время. И я надеюсь, что ты сможешь его пережить. Помни всегда, что я тебя люблю. Береги память обо мне, — цитирует ее содержание StarHit.

В записке Иван выразил желание, чтобы люди помнили, что он «жил по совести и умер за свои принципы».

Накануне трагедии музыкант выпустил новый альбом Walk Out Boy 3.

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