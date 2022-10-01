Москвич рассказал об оперативном отзыве повестки после проверки данных в военкомате

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сотрудник управления района Ростокино в Москве Владислав Скрябнев рассказал об оперативной аннуляции своей повестки за один день в результате проверки данных в военкомате. Об этом он рассказал в субботу, 1 октября.

— Я получил отзыв повестки. Саму повестку мне вручили недавно, вчера. Не было понимания, почему она пришла. И сегодня мне вручили документ — отзыв моей повестки. Оперативно сработали, буквально за один день, — заявил Скрябнев.

По его мнению, ему помогла бронь с места работы, поскольку он считается сотрудником госслужбы.

В столице в текущий момент работают горячие линии по вопросам, связанным с мобилизационными повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77.

Кроме того, московское руководство оказывает поддержку представителям организаций и бизнесменам. Они могут обратиться с вопросами по поводу повесток к сотрудникам по специальному телефону.

Для оперативности рассмотрения этих случаев Штаб по защите бизнеса Москвы организовал отдельный канал консультирования юридических лиц столицы. Обращения работодателей принимают по телефону +7 (495) 276-24-17 в рабочие и в выходные дни с 09:00 до 18:00.