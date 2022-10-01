Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Коломне

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В ночь на субботу, 1 октября, в подмосковной Коломне произошел взрыв в жилом многоквартирном доме, в результате которого травмы получили три человека. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

По данным пресс-службы, инцидент случился по адресу улица Кирова, дом 30. Прибывшие спасатели эвакуировали из девятиэтажного дома 130 человек.

— Пострадало три человека, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ходе проводящегося в помещении ремонта взорвалась газовоздушная смесь. Обстоятельства произошедшего уточняются, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно в Москве во время лабораторного эксперимента в Институте органической химии произошел взрыв колбы, в результате которого пострадал один человек. Инцидент случился в доме № 47, строение 1, на Ленинском проспекте. Человек получил ранение руки. Ему оказали помощь на месте.

Другой взрыв в бытовых условиях произошел в Подмосковье 27 июня. В жилой квартире взорвался газ, два человека пострадали.