Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Коломне

Анастасия Колоскова
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Коломне
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В ночь на субботу, 1 октября, в подмосковной Коломне произошел взрыв в жилом многоквартирном доме, в результате которого травмы получили три человека. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

По данным пресс-службы, инцидент случился по адресу улица Кирова, дом 30. Прибывшие спасатели эвакуировали из девятиэтажного дома 130 человек.

— Пострадало три человека, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ходе проводящегося в помещении ремонта взорвалась газовоздушная смесь. Обстоятельства произошедшего уточняются, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно в Москве во время лабораторного эксперимента в Институте органической химии произошел взрыв колбы, в результате которого пострадал один человек. Инцидент случился в доме № 47, строение 1, на Ленинском проспекте. Человек получил ранение руки. Ему оказали помощь на месте.

Другой взрыв в бытовых условиях произошел в Подмосковье 27 июня. В жилой квартире взорвался газ, два человека пострадали.

Взрывы Коломна Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гагарина
Елена Гагарина

Школьники изучат историю России

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Сирийский опыт дал уверенность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Подсказки великого Мастера

Татьяна Позднякова
Татьяна Позднякова

Октябрь нас порадует

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

С нами Бог и «Сатана»

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Архангельск хочется писать на холстах

Все мнения
О проекте