Степан Орлов: Выделенные полосы на юге, юго-западе Москвы и в ТиНАО улучшат транспортную ситуацию

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В Москве появятся пять новых выделенных полос для общественного транспорта, это улучшит транспортную ситуацию в районах. Об этом сообщил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов во вторник, 4 октября.

— Выделенные участки появятся в ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО. Это значительно снизит напряженность для пассажиров общественного транспорта, позволит обеспечить надежность передвижения, уменьшить аварийность: по данным Дептранса, на ряде улиц, где электробусы и автобусы двигаются по выделенной полосе, на четверть снизилось число ДТП, — заявил депутат.

По его словам, на Филатовском шоссе выделенная полоса будет организована от станции метрополитена «Филатов луг» до «Прокшино».

Степан Орлов отметил, что там работают пять маршрутов общественного транспорта, которыми каждый день пользуются около 12 тысяч человек.

— На юго-западе Москвы полосу выделят на улице Наметкина и улице Каховке, что сократит время ожидания автобуса вдвое — с 10 до 5 минут, а на улице Профсоюзной решено «выделенку» продлить, что улучшит транспортное обслуживание для 100 тысяч пассажиров ежедневно, — добавил депутат.

Вице-спикер Мосгордумы добавил, что в ЮАО полосы появятся на улице Академика Янгеля и улице Мусы Джалиля, что также положительно скажется на качестве перевозок наземным транспортом на юге столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

Степан Орлов также уточнил, что расширение сети выделенных полос — одно из самых важных направлений в работе по созданию устойчивого транспортного каркаса города и один из компонентов сдерживания автомобилизации. По его словам, на сегодняшний день по выделенной полосе общественный транспорт города движется на 116 участках столицы.

Дептранс и Департамент капремонта Москвы добавили 16 пешеходных переходов на улицах Дубининская и Даниловский Вал.