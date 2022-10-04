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Освобождено от самостроя арочное пространство в историческом здании в центре Москвы

Анастасия Колоскова
Город
Освобождено от самостроя арочное пространство в историческом здании в центре Москвы
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Специалисты освободили от самостроя семиэтажное нежилое здание 1906 года постройки в переулке Сивцев Вражек, дом 43, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, специалисты выяснили, что изначально по проекту в центре здания, где расположена квартира, в которой в 1927–1942 годы жил и работал художник М. В.Нестеров, была предусмотрена арка. Позже ее незаконно застроили.

— Без разрешительной документации арочный проход был перекрыт, заблокированы дополнительные въезды и выезды из двора. Предприниматели без правовых оснований застроили арку и организовали в ней дополнительные площади, — отметил начальник Госинспекции по недвижимости.

По его словам, сотрудники Госинспекции предписали собственнику демонтировать незаконно возведенные стены и обеспечить сквозной доступ во двор.

Иван Бобров подчеркнул, что к настоящему времени демонтажные работы завершились и проход восстановили.

Освобождено от самостроя арочное пространство в историческом здании в центре Москвы Фото: Пресс-служба
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