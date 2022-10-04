Андрей Бочкарев: Создаваемая улично-дорожная сеть объединит все объекты Мневниковской поймы

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Мневниковской пойме ведутся работы по возведению улично-дорожной сети (УДС), которая объединит все создаваемые на территории объекты и свяжет их с автомагистралями северо-запада столицы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Улично-дорожная сеть общей протяженностью порядка 11,7 километра соединит в том числе парковые зоны, расположенные на всей территории Мневниковской поймы, — отметил Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что в проект строительства УДС входит создание эстакады через Северо-западную хорду со съездами на улицу Нижние Мневники, которая позволит внедрить внутриквартальную дорожную сеть поймы в столичную сеть автомагистралей.

— Будет проведена увязка проектных решений по благоустройству проезжей части и тротуаров с прилегающими территориям застройки, — пояснил Кравцов.

Заместитель генерального директора по реализации крупных градостроительных проектов АО «Мосинжпроект» Андрей Антипов добавил, что в план создания УДС входят две отстойно-разворотные площадки со зданием конечной станции и зарядными станциями для электробусов, а также три городские автостоянки.

Для проведения инженерных коммуникаций установят трехкилометровый коллектор.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что готовность устройства монолитных конструкций станционных комплексов на участке Троицкой линии метро от «Новаторской» до «Мамырей» оценивается в 90 процентов.