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Более 70 тысяч россиян подали заявки в добровольцы через портал госуслуг

Анастасия Колоскова
Общество
Более 70 тысяч россиян подали заявки в добровольцы через портал госуслуг
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 70 тысяч человек оставили запросы на запись в добровольцы через портал госуслуг с момента объявления в России частичной мобилизации. Об этом во вторник, 4 октября, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

— Отмечу, что с начала мобилизации на портале было зафиксировано более 70 тысяч запросов на эту тему. Теперь заявку можно оформить быстро, нажав на баннер «Стать добровольцем» или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник, — рассказал он.

Чернышенко добавил, что последний сервис запустили в тестовом режиме на выходных. Им уже успели воспользоваться две тысячи добровольцев, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что на портале «Госуслуги» появилась форма, с помощью которой граждане России могут записаться добровольцем для участия в спецоперации на Украине.

Для записи в добровольческий отряд желающий должен иметь российский паспорт, пройти военную службу, военные сборы, заниматься стрелковыми видами спорта, состоять в охотничьей организации, казачьей общине или пройти службу в силовом ведомстве. Кроме того, доброволец должен быть младше 60 лет.

В связи с проведением в РФ частичной мобилизации в Москве приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в городе заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах столицы были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

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