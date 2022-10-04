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Сергей Собянин распорядился оказать помощь ветеранам к годовщине Битвы под Москвой

Анастасия Колоскова
Город
Сергей Собянин распорядился оказать помощь ветеранам к годовщине Битвы под Москвой
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные ветераны получат единовременную выплату в связи с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой в войне с фашистами. Распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно документу, на материальную помощь могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы (награжденные медалью «За оборону Москвы»; участники строительства оборонительных рубежей под Москвой; работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года).

Предполагается, что указанную выплату получит 2681 человек. В 2021 году городские власти увеличили размер выплаты для ветеранов в два раза. В настоящее время она составляет 40 тысяч рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр поддержки семей мобилизованных на базе центра занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, в котором жены, дети и родители получают социальную, юридическую и психологическую помощь.

Сергей Собянин Выплаты Ветераны
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