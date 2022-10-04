«Серьезные ученые»: член Европейской академии оценил политизированность Нобелевской премии

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С 3 по 10 октября проходит Нобелевская неделя, в ходе которой мировым ученым вручаются премии. Руководитель департамента математики Факультета экономических наук НИУ ВШЭ, член Европейской академии Фуад Алескеров в беседе с «Вечерней Москвой» оценил политизированность Нобелевской премии и ее статус в научном сообществе.

По мнению ученого, Нобелевская премия по сей день имеет высокий международный статус.

— Ее участниками являются ученые, на премии представляются серьезные научные работы. Однако иногда номинацию на Нобелевскую премию люди ждут и по 20–30 лет, — пояснил он, приведя в качестве примера академика Виталия Гинзбурга, который получил Нобелевскую премию в 87 лет.

— Виталий Лазаревич говорил: «Каждый может получить Нобелевскую премию, если проживет достаточно долго», — рассказал Алескеров.

Научный специалист считает, что называть политизированной научную Нобелевскую премию не совсем корректно.

— В Нобелевском комитете состоят серьезные ученые. Другое дело, что политика может играть в других случаях. К примеру, плохие отношения России с Западом могут повлиять на премию, из-за этого могут не номинировать какого-нибудь российского ученого. Но такое почти невероятно, — заявил эксперт.

Алескеров подчеркнул, что научные премии присуждаются именно за выдающиеся достижения, но при этом сложно отрицать политизированность Нобелевской премии мира, поскольку ее присуждение сопряжено с политикой.

— Ученые всегда подчеркивали, что наука в какой-то степени вне политики. Другое дело, что по каким-то причинам некоторые российские работы не номинировались. К примеру, они были засекречены и поздно обнародованы, — разъяснил ученый.