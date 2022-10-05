Вторая платформа на станции Минская Киевского направления МЖД откроется в этом году

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В этом году на Минской станции Киевского направления МЖД для пассажиров откроется вторая платформа. Об этом в среду, 5 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Как уточняется, общая готовность пассажирской инфраструктуры станции составляет 80 процентов.

Кроме этих изменений, специалисты достроят конкорс с выходами на обе платформы, а также уложат дополнительные главные пути для пригородных и диаметральных поездов.

Общая площадь пассажирской инфраструктуры со строительством платформы и конкорса увеличится — появится больше удобного пространства, а пропускная способность участка после укладки новых путей вырастет в несколько раз. Самые минимальные интервалы на D4 будут составлять 5–7 минут в часы пик.

Заммэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов рассказал, что новый пригородный вокзал улучшил транспортную доступность для более чем 315 тысяч жителей районов Фили-Давыдково, Раменки и Дорогомилово.

— Уже в конце 2023 — начале 2024 года станция станет частью новой линии наземного метро — МЦД-4, где будут действовать тактовое расписание, выгодные тарифы и курсировать новые комфортные электропоезда, — передает слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс».

До этого сообщалось, что специалисты завершили более 50 процентов ремонтных работ на станции Тимирязевская первого направления Московских центральных диаметров.