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Бывший ректор ВГИКа свел счеты с жизнью

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Бывший ректор ВГИКа свел счеты с жизнью
Фото: ТАСС / Юрий Машков

Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков свел счеты с жизнью. Об этом стало известно в среду, 5 октября.

По данным «ВМ», профессор оставил предсмертную записку, в которой объяснил свой поступок совокупностью факторов «в сферах физиологии, психики, коммуникации». В последней речи педагог и философ пожелал всем благополучия, поблагодарил вуз и попросил прощения за неприятности, которые невольно мог причинить.

Тело Новикова обнаружили жена и дочь профессора на лестничной клетке их дома, без признаков насильственной смерти.

Новиков стоял во главе ВГИКа с 1987 по 2007 год.

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