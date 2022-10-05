Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дом на 246 квартир по программе реновации появится на северо-западе Москвы

Елена Самойлова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 246 квартир по программе реновации появится на северо-западе Москвы
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного Карта всех событий

Дом на 246 квартир с подземным этажом появится в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом в среду, 5 октября, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— В рамках программы реновации на улице Демьяна Бедного возведут двухсекционный многоквартирный дом с подземным этажом. В жилом здании запроектированы 171 однокомнатная квартира, 26 двухкомнатных и 49 трехкомнатных квартир. На первых этажах будут расположены помещения общественного назначения, — рассказала она.

Яковлева добавила, что во всех помещениях будет выполнена полная отделка.

На придомовой территории появятся проезды, пешеходные зоны и зоны отдыха. Для жителей обустроят детские и спортивные площадки. Кроме того, во дворе высадят деревья, кустарники, разобьют газоны и цветники, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с июля по сентябрь 2022 года новоселье по программе реновации отметили более 4,7 тысячи семей. При этом лидером по числу заключенных соглашений за этот период стал ЮВАО.

Район Хорошево-Мневники Жилье Москва Реновация Северо-Западный административный округ (СЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Будем быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что дадут нам выборы в Италии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не печальтесь заранее

Александр Лосото
Александр Лосото

Халат белый, дружелюбный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы пренебрегаем тем, что нам дано

Татьяна Зоря
Татьяна Зоря

Модернизировали библиотеки

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Все мнения
О проекте