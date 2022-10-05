Дом на 246 квартир по программе реновации появится на северо-западе Москвы

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Демьяна Бедного Карта всех событий

Дом на 246 квартир с подземным этажом появится в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом в среду, 5 октября, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— В рамках программы реновации на улице Демьяна Бедного возведут двухсекционный многоквартирный дом с подземным этажом. В жилом здании запроектированы 171 однокомнатная квартира, 26 двухкомнатных и 49 трехкомнатных квартир. На первых этажах будут расположены помещения общественного назначения, — рассказала она.

Яковлева добавила, что во всех помещениях будет выполнена полная отделка.

На придомовой территории появятся проезды, пешеходные зоны и зоны отдыха. Для жителей обустроят детские и спортивные площадки. Кроме того, во дворе высадят деревья, кустарники, разобьют газоны и цветники, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с июля по сентябрь 2022 года новоселье по программе реновации отметили более 4,7 тысячи семей. При этом лидером по числу заключенных соглашений за этот период стал ЮВАО.