Андрей Бочкарев: Станции Большого кольца метро стали основой транспортного каркаса Мневниковской поймы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Открытие двух станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) метро «Мневники» и «Терехово» стало важнейшим шагом в повышении транспортной доступности развивающейся территории Мневниковской поймы. Об этом в среду, 5 октября, сообщил заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Большая кольцевая линия позволила обеспечить территорию Мневниковской поймы метро самым популярным видом городского транспорта, — рассказал он.

Также Бочкарев добавил, что ввод станций «Мневники» и «Терехово» БКЛ стал важнейшим этапом на пути к реализации масштабного проекта по интеграции поймы в городскую транспортную сеть.

Дизайн обеих станций был выбран в ходе открытого международного архитектурного конкурса, организатором которого выступила ГК «Мосинжпроект». Уникальный самобытный облик «Мневников» и «Терехово» уже могут оценить сами жители столицы.

До этого стало известно, что готовность устройства монолитных конструкций станционных комплексов на участке Троицкой линии метро от «Новаторской» до «Мамырей» оценивается в 90 процентов.