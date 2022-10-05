Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Погода в субботу в столице будет комфортная, но в воскресенье может пойти небольшой дождь и слегка похолодает. Об этом в среду, 5 октября, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в выходные дни погоду в городе будет определять область повышенного атмосферного давления. Наиболее комфортная погода будет в субботу, потому что при переменной облачности осадки не ожидаются на протяжении всех суток.

— Ночь за счет выхолаживания будет попрохладнее, чем накануне: порядка плюс 6–8 градусов в Москве и плюс 4–9 градусов по области. Дневная температура за счет солнечного прогрева — до плюс 14–16 градусов, — отметила Позднякова.

Он также добавила, что в воскресенье днем увеличится облачность и во второй половине дня может собраться небольшой дождь, передает РИА Новости.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что переменчивая и дождливая погода ожидается в столичном регионе в первой половине октября.