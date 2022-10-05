Фотограф звезд Дуглас Киркланд скончался в возрасте 88 лет

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Фотограф Дуглас Киркланд, прославившийся портретам выдающихся звезд XX и XXI веков, умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило издание Deadline.

За свою карьеру Киркланду удалось запечатлеть Фрэнка Синатру, Мэрилин Монро, Мика Джаггера, Энди Уорхола, Чарли Чаплина, Элизабет Тейлор, Анджелину Джоли и других выдающихся деятелей шоу-бизнеса.

Он также являлся специальным фотографом на съемках фильмов «Космическая одиссея 2001 года», «Выбор Софи», «Скрипач на крыше», «Чужой», «Успеть до полуночи», «Великий Гэтсби», «Человек дождя», «Титаник» и других.

Киркланд родился в 1934 году в Торонто. С 1957 года он жил в Нью-Йорке. Начал свою карьеру помощником легендарного фотографа Ирвина Пенна. Киркланд делал фотографии для различных изданий, в том числе Chemical Week, Popular Photography и Business Week. В возрасте 26 лет он стал штатным фотографом Look. Через год ему удалось добиться согласия на съемку Элизабет Тейлор. Ее снимок стал первой обложкой Киркланда в Look.