«Настраиваемся на бабье лето»: синоптик Шувалов рассказал, когда потеплеет в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Во второй половине недели в Москве и области ожидается потепление. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в первые дни октября в столичном регионе выпало от 50 до 90 процентов месячной нормы осадков.

— Это был очень хороший и ярко выраженный циклон, больше всего досталось северным и северо-западным районам города, Можайску и Клину, — подчеркнул Шувалов.

При этом метеоролог отметил, что в этот четверг вероятность осадков уменьшится примерно до 30 процентов. Кроме того, пятница и суббота порадуют москвичей солнечной и ясной погодой.

— Погода налаживается, настраиваемся на бабье лето. Во второй половине недели стоит ожидать температуру плюс 12–14 градусов, — сообщил Шувалов.

К концу недели, по прогнозам синоптиков, в городе и области могут пройти кратковременные дожди.

— В воскресенье погоду может немного подпортить западный атмосферный фронт, но, скорее всего, это произойдет во второй половине дня. Москвичей в воскресенье могут ожидать небольшие дожди, — уточнил специалист.

Шувалов также рассказал, что во второй половине недели атмосферное давление после резкого падения наконец придет в норму.

— Оно подросло и будет подрастать в дальнейшем. Мы ушли из этой «барической ямы» (низкое атмосферное давление — прим. «ВМ»). Атмосферное давление выйдет на тот уровень, который является нормальным для Москвы и области: 748–751 миллиметр ртутного столба. С этой стороны погода никаких неприятных сюрпризов не преподнесет, — пояснил эксперт.

Однако Шувалов добавил, что солнечная погода ненадолго задержится в столичном регионе. Согласно прогнозу, тепло в столице продержится три дня, а после погода в городе станет «осенней и плачущей».