«А голову ты дома не забыл?»: россияне назвали самые запоминающиеся фразы из школы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В честь Дня учителя, который отмечается в России 5 октября, страховая компания «Росгосстрах» и банк «Открытие» провели опрос среди жителей страны, предложив им выбрать фразы из школьной жизни, которые запомнились им наиболее всего.

Так, у 17 процентов респондентов остались в памяти высказывания «Расскажи всем — вместе посмеемся» и «А голову ты дома не забыл?».

Еще 16 процентов опрошенных выбрали варианты: «Раз никто не отвечает, открываю журнал и иду по списку»; 14 процентов — «Звонок для учителя»; 12 процентов — «Лес рук». Еще 11 процентов россиян назвали фразу «Тишина в классе».

Кроме того, более трети жителей страны считают, что самым важным качеством учителя является любовь к детям. Также, по мнению опрошенных, педагогу потребуются терпение и такие качества, как справедливость, умение доносить информацию, порядочность, желание найти общий язык с учениками.

Любимым школьным предметом у жителей страны стала литература. Так ответили 23 процента участников опроса. В первую тройку вошли также биология и география. Наиболее важным предметом, который пригодился в жизни, оказался русский язык, голоса за который отдали 16 процентов респондентов.

В опросе приняли участие 1,2 тысячи россиян старше 18 лет, передает издание RT.

До этого сообщалось, что, согласно проведенному опросу, большинство россиян предпочитают иметь в качестве домашних животных кошек.