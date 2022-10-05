Синоптик объяснил столбы света в городах России атмосферным явлением

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Столбы света, появившиеся в Москве и Белгороде, являются результатом преломления света в частичках льда в атмосфере. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в среду, 5 октября.

По его словам, подобные явления часто можно заметить зимой или на больших высотах. Это происходит, когда Солнце или Луна расположены низко над горизонтом в момент восхода или захода.

— Световые столбы в атмосфере — это оптическое явление в атмосфере, один из видов гало, создающийся преломлением света на ледяных кристаллах, — рассказал Леус.

Данные зондирования атмосферы показали, что на высоте более километра температура опустилась ниже ноля, поэтому образование ледяных кристаллов там вполне возможно. Синоптик добавил, что такой эффект могут спровоцировать даже фары автомобиля, прожекторы уличного освещения или тепличное хозяйство, передает РБК.

Фотографии световых столбов в Белгороде и Москве появились в социальных сетях вечером 4 октября. Слова Леуса о происхождении такого явления подтвердил и главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.