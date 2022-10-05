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Более 100 домов расселили по программе реновации с начала года

Елена Самойлова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 100 домов расселили по программе реновации с начала года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Благодаря растущей динамике расселения старых домов и их демонтажу освобождаются территории для строительства современного жилья для участников программы реновации. Об этом в среду, 5 октября, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, жители города стали переезжать в 2018 году. С того момента расселено уже 265 домов, из которых 118 — за девять месяцев текущего года.

— В столице с начала 2022 года по программе реновации ежемесячно расселяется в среднем 13 домов. Только за сентябрь было расселено 14 жилых зданий, в которых жили более 2,3 тысячи человек, — рассказал Левкин.

Заммэра отметил, что темпы строительства и поиск новых участков на несколько лет приблизили сроки переселения жителей 16 старых домов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с июля по сентябрь 2022 года новоселье по программе реновации отметили более 4,7 тысячи семей. При этом лидером по числу заключенных соглашений за этот период стал ЮВАО.

Жилье Москва Реновация
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