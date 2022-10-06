Наталья Сергунина подвела итоги конкурса «Новатор Москвы»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице подошел к концу ежегодный конкурс для изобретателей «Новатор Москвы», главную награду получили авторы 18 проектов. Об этом в четверг, 5 октября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Конкурс помогает в продвижении отечественных технологий и повышает спрос на них. Разработки участников становятся более узнаваемыми как в профессиональной среде, так и у широкой аудитории. Премия вручается уже третий год подряд, и за это время она объединила больше 3,2 тысячи изобретателей, — сказала она.

Участники конкурса состязались в трех номинациях: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций». Проекты конкурсантов могли представлять собой новые идеи, готовящиеся к выпуску и уже серийные продукты, которые нашли своего пользователя.

Лидером номинации «Меняющие реальность» стал коллектив во главе с Федором Беломоевым. Команда разработала устройство, позволяющее общаться людям с нарушениями зрения, слуха и речи. Лауреатом стала компания Бориса Козлова, разработавшая новый строительный 3D-принтер.

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В номинации «Проект будущего» отличился Иван Захаров. Его проект представляет собой концепцию изготовления одноразовой посуды из биоразлагаемого сырья.

Коллектив компании под руководством Натальи Лобкаевой победил в номинации «Лидеры инноваций». Команда изобрела платформу для получения реагентов и биокомпонентов. Полученные элементы смогут найти применение в медицинских изделиях.

В этой же номинации отличился коллектив, разработавший машинные масла и смазочные материалы на основе ионов меди. Технология позволяет значительно снизить трение деталей и увеличить срок их эксплуатации.

Накануне Наталья Сергунина сообщила, что более 80 заявок было подано на 12-й конкурс «Московская реставрация». Номинанты работали над такими памятниками архитектуры, как павильон «Физика» на ВДНХ, особняк Рутковских, грот «Бельведер» в саду имени Баумана и народная обсерватория в Парке Горького.