Дептранс Москвы назвал участки дорог с затрудненным движением 6 октября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Вечером в четверг, 6 октября, на некоторых улицах Москвы ожидаются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов. Движение будет местами затруднено, в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Жителям города рекомендовали пользоваться общественным транспортом в период пиковых затруднений движения. Кроме того, с помощью приложения «Московский транспорт» горожане могут построить максимально удобные для себя маршруты, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в двух районах столицы — Таганском и Ясеневе — с 20 сентября временно изменилась схема движения транспорта.

Так, с 20 сентября по 5 декабря по причине инженерных работ ограничено движение на Севастопольском проспекте от дома 85 до дома 85, строение 1. Водителям рекомендуется заблаговременно планировать маршрут с учетом изменений.