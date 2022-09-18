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Схему движения транспорта изменят в двух районах Москвы с 20 сентября

Георгий Соланович
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Схему движения транспорта изменят в двух районах Москвы с 20 сентября
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, Крутицкая набережная Карта всех событий

В двух районах столицы — Таганском и Ясеневе — будет временно изменена схема движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 18 сентября.

Так, 23 и 26 сентября с 07:00 до 22:00 для транспорта перекроют часть Крутицкой улицы около дома 9, строение 1, из-за проведения киносъемок.

Схему движения транспорта изменят в двух районах Москвы с 20 сентября Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Кроме того, с 20 сентября по 5 декабря по причине инженерных работ ограничат движение на Севастопольском проспекте от дома 85 до дома 85, строение 1.

Схему движения транспорта изменят в двух районах Москвы с 20 сентября Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Водителям рекомендуется заблаговременно планировать маршрут с учетом изменений, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что движение в районе Нижегородской улицы и Рязанского проспекта будет ограничено в ночное время с 18 сентября по 2 октября.

12 сентября сообщалось, что движение на ряде улиц в центре столицы будет перекрыто в связи с проведением Московского марафона 18 сентября. Известно, что участки маршрута будут полностью перекрыты с 07:00 до 17:00.

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