Движение на ряде улиц в центре города перекроют из-за проведения Московского марафона

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Движение на ряде улиц в центре столицы будет перекрыто в связи с проведением Московского марафона 18 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 12 сентября.

Известно, что участки маршрута будут полностью перекрыты с 7:00 до 17:00.

— Также с 0:01 18 сентября до конца мероприятия на этих участках нельзя будет парковаться. Планируйте маршрут заранее, — передают в пресс-службе.

Как уточняется, перекрытия будут вводить на участках улиц Лужники, Хамовнический Вал, Смоленской, Лужнецкой, Новодевичьей набережных. Также на Саввинской, Ростовской, Краснопресненской, Пресненской набережных и на Тестовской улице проезд будет закрыт.

Автомобилистам в это время будут недоступны 1-й Красногвардейский проезд, улицы Мантулинская, 1905 года, Красная Пресня, Баррикадная, а также Новинский, Смоленский, Зубовский бульвары.

Направления на Крымском проезде, Крымском Валу, по Октябрьскому тоннелю и по улице Коровий Вал 18 сентября будут заняты участниками марафона.

В Садовническом проезде, на Большом Устьинском мосту, Большой Ордынке, Малом Москворецком мосту, в Лубочном переулке, на улице Балчуг и Раушской набережной автомобилистов заранее просят не парковаться.

Марафонцы побегут также по Яузскому, Покровскому, Чистопрудному, Сретенскому, Рождественскому, Петровскому, Страстному бульварам, а также по Большому Путинковскому переулку.

Район Китайгородского проезда, Москворецкой набережной, Малого Устьинского моста, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных будет блокирован для машин.

21 августа в Москве прошел полумарафон «Лужники». Это второй по количеству участников забег в стране. Почти 6000 человек вышли на старт в этот день.