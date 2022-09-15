Движение в районе Нижегородской улицы будет ограничено по ночам с 18 сентября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Движение в районе Нижегородской улицы и Рязанского проспекта будет перекрыто в ночное время с 18 сентября по 2 октября. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Это связано с проведением строительных работ, — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение будет ограничено с 01:00 по 05:30. На период ограничений максимальная скорость на участке будет составлять 40 километров в час, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также стало известно, что дорожный ремонт на Кутузовском проспекте вышел на финальный этап. Всего на участке Кутузовского проспекта от Третьего транспортного кольца до Можайского шоссе обновили 240 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.

До этого заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на юге столицы специалисты капитально отремонтировали Чурскую эстакаду.