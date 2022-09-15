Дорожный ремонт на Кутузовском проспекте подходит к концу

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Дорожный ремонт на Кутузовском проспекте вышел на финальный этап. Об этом стало известно в четверг, 15 сентября.

Сообщается, что всего на участке Кутузовского проспекта от Третьего транспортного кольца до Можайского шоссе обновили 240 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.

По значимости Кутузовский проспект относится к первой категории дорог. Для такого типа магистралей межремонтный срок службы асфальта составляет три года. Известно, что последний раз работы по замене асфальта на участке шоссе проводились в 2018 году, передает Telegram-канал «Городского хозяйства Москвы».

В пресс-службе перечислили все этапы работы по обновлению магистрали. Прежде всего было проведено фрезерование старого покрытия, затем состоялся ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, а в завершение ремонтники уложили новое дорожное полотно.

— В ближайшее время нанесем более 12 тысяч квадратных метров дорожной разметки: осевые, краевые линии, линии рядности и дублирующие знаки, — рассказали в пресс-службе.

До этого заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на юге столицы специалисты капитально отремонтировали Чурскую эстакаду.