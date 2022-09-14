Чурскую эстакаду на юге Москвы капитально отремонтировали

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Вавилова Карта всех событий

На юге столицы специалисты капитально отремонтировали Чурскую эстакаду. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду провели капитальный ремонт Чурской эстакады, расположенной на участке ТТК от улицы Вавилова до Большой Тульской улицы. Сооружение построили в 2003 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. За прошедшее время появились повреждения на мостовом полотне, что могло негативно повлиять на безопасность дорожного движения, — рассказал он.

По словам Бирюкова, ремонт эстакады проводился в четыре этапа с поочередным перекрытием одной полосы в каждом направлении. В рамках проводимых работ специалисты заменили защитный слой бетона дорожного полотна и гидроизоляцию, очистили деформационные швы, обновили барьерное ограждение и уложили новое асфальтобетонное покрытие.

С начала года в Москве построили более 30 километров дорог. Кроме того, столица встретила День города открытием ряда ключевых дорожных объектов. Среди них путепровод на МКАД на пересечении с улицей Верхние Поля, развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе.