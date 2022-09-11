Андрей Бочкарев: Более 30 километров дорог построили в Москве с начала года

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Годовой план по вводу дорог в столице выполнен почти наполовину. Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На сегодняшний день в столице построили 30,8 километра новых дорог, 10 эстакад, путепроводов, тоннелей и мостов. Всего до конца года мы планируем ввести в эксплуатацию 74,9 километра дорог, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов, — рассказал он.

По словам главы Строительного комплекса, День города Москва встретила открытием ряда ключевых дорожных объектов — путепровода на МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля, транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе и участка Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до территории поселения Кокошкино.

10 сентября бессветофорное движение по магистрали открыто от входа в город федеральной трассы М11 — Бусиновской развязки — на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М12 на востоке Москвы.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, профильное управление по надзору за объектами дорожно-мостового строительства следило за выполнением работ на всех этапах. А для проверки сданных сооружений привлекались специалисты Центра экспертиз в строительстве (ГБУ ЦЭИИС), отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 10 сентября открыли основной участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе.