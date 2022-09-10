Сергей Собянин и Владимир Путин открыли основной участок Московского скоростного диаметра

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Российский президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе. Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи.

Путин и Собянин связывались со строителями из концертного зала «Зарядье», где проходит концерт в честь Дня города Москвы.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, открытие трассы от Ярославского до Дмитровского шоссе стало завершающим звеном основного участка МСД (Северо-Восточной хорды). С 10 сентября бессветофорное движение по магистрали будет осуществляться от входа в Москву федеральной трассы М11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на будущую федеральную трассу М12, которую строят на востоке Москвы.

Длина основного участка МСД составляет порядка 40 километров. В общей сложности, с учетом съездов и реконструкции ближайших улиц, на нем возведут около 120 километров дорог. Участок включает 80 искусственных сооружений (эстакад, мостов, тоннелей) общей протяженностью около 38 километров, а также 21 пешеходный переход.

Трасса свяжет крупные городские магистрали: МКАД, Измайловское, Открытое, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе и шоссе Энтузиастов. Новая дорога также обеспечит выход на 15 крупных столичных улиц: Фестивальную, Березовую аллею, Сельскохозяйственную, Амурскую, Перовскую, Щербаковскую, в 3-й Нижнелихоборский проезд и на другие участки. Основной участок МСД пролегает по 26 районам города, население которых превышает 2,5 миллиона человек. По оценкам специалистов, среднее время в пути для горожан из прилегающих районов снизится на 20 процентов при поездках на общественном транспорте и на 17 процентов при поездках на машине, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин 10 сентября, в День города, открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках».