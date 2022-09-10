Собянин и Путин открыли новые центр самбо и центр бокса в «Лужниках»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин 10 сентября, в День города, открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках».

В процессе открытия российский лидер и глава Москвы наблюдали за финальной схваткой турнира «Кубок звезд. Лига боевого самбо» и за встречей «Сборная России — сборная мира» в рамках Всемирной боксерской лиги.

Уточняется, что строительство спортивных объектов было запущено по поручению президента РФ. Работы начались в июле 2020 года, а завершились в июне текущего года.

Центры самбо и бокса находятся под одной крышей и имеют общий фасад. При этом объекты работают независимо друг от друга. Каждый из центров имеет свои парковки и отдельные входы.

Совокупная площадь здания высотой семь этажей составляет 45,6 тысячи квадратных метров. Подземная парковка вмещает 108 автомобилей.

Отличительными чертами здания можно назвать зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из стали с эффектом отражения дадут возможность наблюдать за тренировками тем зрителям, которые находятся вне центров. Здание, где располагаются центры, является уникальным спортивным сооружением, которое не имеет мировых аналогов по своему функционалу. Кроме того, оно является одним из крупнейших спортивных объектов в стране.

Новый комплекс полностью соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций бокса. Там могут проводиться соревнования мирового уровня.

В центре самбо можно найти зал для соревнований на три борцовских ковра и трибунами для 1,6 тысячи зрителей, а также зеркальный тренировочный зал на две борцовские зоны.

В центре бокса организован зал для соревнований на два ринга. На трибунах там могут разместиться две тысячи зрителей. Также имеются места для маломобильных граждан. Центр бокса имеет зеркальный тренировочный зал на два ринга и одну универсальную раму. Кроме того, в обоих центрах можно найти залы для тренировок, бассейны, медкабинеты и залы для проведения конференций.

В центре самбо есть и музей, который посвящен развитию этого вида спорта в стране.

Уже в декабре текущего года центры примут чемпионат мира по рукопашному бою в абсолютной весовой категории.