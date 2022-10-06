Капитальный ремонт фасада дома 1904 года постройки завершен в Пресненском районе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

19/2, Малая Грузинская улица, Москва, Россия Карта всех событий

В рамках программы капремонта специалисты завершили работы по обновлению фасада дома на Малой Грузинской улице, построенного в 1904 году. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в четверг, 6 октября.

— В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда выполнены работы по обновлению фасада дома № 19/2 на улице Малая Грузинская. Этот дом был возведен в 1904 году по индивидуальному проекту. Благодаря своему утонченному портрету здание является архитектурной изюминкой Пресненского района, — говорится в сообщении.

Перед началом работ специалисты разработали уникальный проект работ. Материалы и технологии подбирались с учетом особенностей дома, а сам ремонт прошел в несколько этапов. Сперва рабочие провели подготовку поверхностей, затем произвели окраску фасада и потом отштукатурили цоколь дома.

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Накануне сообщалось, что специалисты завершат работы по обновлению дома в Мещанском районе Москвы в рамках столичной программы капитального ремонта жилфонда в октябре 2022 года. Они приведут в порядок фасад здания, крышу, подъезды и внутренние инженерные системы.