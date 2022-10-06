Эндопротезы для животных начали печатать в Москве

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Ортопедические римеры начали печатать в зеленоградском центре прототипирования «Скат 3D». Об этом в четверг, 6 октября, сообщил глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

— Ограничения поставок зарубежных костных имплантатов для животных и инструментов для проведения сложных операций повысили спрос на услуги 3D-сканирования и 3D-печати. Москва поддерживает развитие аддитивных технологий (создание цельных трехмерных объектов на основе цифровой модели) и их внедрение в различные отрасли, включая ветеринарию, — сказал он.

Специалисты начали печатать ортопедические римеры (специальные сверла), которые уже используются при сложных операциях по замене тазобедренных суставов у животных, а также эндопротезы тазобедренного сустава.

Эти решения компенсируют нехватку комплектующих, в том числе импортных. Кроме того, 3D-печать позволяет изготовить индивидуальные имплантаты и вспомогательные средства для заказчика.

Первые партии центра насчитывают пока несколько десятков изделий. В настоящее время импланты печатают из высокопрочной стали.

До конца 2022 года центр намерен запустить массовое производство стальных римеров и эндопротезов из титана. Напечатанные на 3D-принтере изделия не уступают по качеству выполненным промышленным образом.

При этом их цена значительно меньше, чему у зарубежных аналогов, передает официальный сайт мэра Москвы.