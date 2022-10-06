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Археологи нашли в центре Москвы гигантскую курительную трубку XVIII века

Евгений Жуков
Город
Археологи нашли в центре Москвы гигантскую курительную трубку XVIII века
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Тверская улица, 10с1 Карта всех событий

Археологи обнаружили на Тверской улице более 20 старинных курительных трубок и их фрагментов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 6 октября.

— Это вторая подобная трубка, найденная в столице. Первую археологи ранее обнаружили в Замоскворечье. Сейчас трубка находится в археологической мастерской. После того как завершится реставрация, ее передадут в музейный фонд, — сказал глава городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Археологи нашли в центре Москвы гигантскую курительную трубку XVIII века Фото: mos.ru / официальный сайт мэра Москвы

Артефакты были обнаружены на глубине 830 сантиметров на Тверской улице в районе дома 10. По мнению специалистов, на этом месте в XVIII веке был расположен колодец.

Помимо указанной находки, специалисты также обнаружили типичные предметы городского быта: монеты, помадные банки и стеклянные флаконы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Емельянов рассказал, что московские археологи проводят реставрацию двух мраморных каминов XIX века, которые украшают парадные залы особняка, некогда принадлежавшего князьям Волконским и купцам Истоминым.

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