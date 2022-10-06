Археологи нашли в центре Москвы гигантскую курительную трубку XVIII века

Археологи обнаружили на Тверской улице более 20 старинных курительных трубок и их фрагментов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 6 октября.
— Это вторая подобная трубка, найденная в столице. Первую археологи ранее обнаружили в Замоскворечье. Сейчас трубка находится в археологической мастерской. После того как завершится реставрация, ее передадут в музейный фонд, — сказал глава городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Артефакты были обнаружены на глубине 830 сантиметров на Тверской улице в районе дома 10. По мнению специалистов, на этом месте в XVIII веке был расположен колодец.
Помимо указанной находки, специалисты также обнаружили типичные предметы городского быта: монеты, помадные банки и стеклянные флаконы, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого Емельянов рассказал, что московские археологи проводят реставрацию двух мраморных каминов XIX века, которые украшают парадные залы особняка, некогда принадлежавшего князьям Волконским и купцам Истоминым.