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Приметы и советы

Стоматолог Багавиева перечислила причины разрушения пломб

Ирина Игнатенко
Общество
Стоматолог Багавиева перечислила причины разрушения пломб
Фото: Pexels

Существует ряд факторов, которые способны негативно повлиять даже на дорогую и качественную пломбу. Об этом сообщила врач-стоматолог и кандидат медицинских наук Светлана Багавиева.

— Если налет длительное время лежит на зубе, в котором есть пломба, то частички налета и микробиоты проникают на границу между пломбой и зубом, там начинается новый кариозный процесс. Зуб начинает портиться, а пломба — скалываться, — пояснила она в комментарии Life.ru.

Чтобы это предотвратить, необходимо соблюдать тщательную домашнюю гигиену полости рта с использованием не только зубной щетки и пасты, но также ирригатора и зубной нити.

Второй враг для пломбы — неправильный прикус. Нагрузка на зубы из-за этого повышается, вследствие чего могут скалываться и стираться пломбы.

Для предотвращения этого необходимы коррекция прикуса и устранение бруксизма. Также негативно на пломбах сказывается курение: из-за этой вредной привычки пломбы приобретают серо-коричневый цвет.

До этого стоматолог Илья Коробков назвал продукты, которые благоприятно влияют на цвет зубов. По его словам, среди них — сельдерей, репа и дайкон, передает «Царьград».

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева заявила «Вечерней Москве», что жевательную резинку важно использовать ограниченный период времени — только в этом случае она будет выполнять свою функцию. При этом не каждая жевательная резинка полезна для здоровья.

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