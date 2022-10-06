Участок под строительство досугового объекта выставили на торги на Сиреневом бульваре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Сиреневый бульвар Карта всех событий

Земельный участок площадью 215 соток для строительства объекта культурно-досугового назначения выставили на торги в ВАО. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 6 октября.

— Там можно построить музей, выставочный зал, художественную галерею, дом культуры, библиотеку, кинотеатр, театр, планетарий, торгово-развлекательный комплекс с паркингом, — сказал глава городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 28 октября. Торги будут проходить 1 ноября на электронной площадке «Росэлторг».

Земельный участок располагается на Сиреневом бульваре, площадь объекта не может превышать 153,8 тысячи «квадратов». С победителем аукциона город заключит договор аренды сроком на 10 лет и 8 месяцев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Москва выставила на городские торги лоты для размещения пяти продовольственных магазинов в районах Щукино, Южное Тушино, Чертаново Северное, Печатники и в Троицке.