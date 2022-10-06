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Музей Победы познакомит с лучшими видеотурами по российским музеям

Александр Афонин
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Музей Победы познакомит с лучшими видеотурами по российским музеям
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На сайте Музея Победы стартовала выставка виртуальных туров, где гости могут пройти по экспозициям российских музеев. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 6 октября.

— Музейные активисты в видеоработах рассказали о музейных экспозициях, отдельных экспонатах и раритетах, посвященных боевым и трудовым подвигам советского народа в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

Ролики были присланы в рамках Международного конкурса «Музеи о Победе». Всего организаторы получили свыше 130 работ из более чем 120 учреждений России, Белоруссии, Казахстана и других стран. Эксперты отобрали 80 лучших экскурсий, которые стали участниками онлайн-голосования. Оно продлится до 31 октября.

Подведение итогов и объявление победителей состоится 3 ноября. Торжественная церемония награждения пройдет в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Накануне сообщалось, что в Музее Победы начала работу новая выставка, посвященная Дню учителя. В экспозиции представлено более 30 раритетных вещей, которые расскажут об учителях, прошедших Великую Отечественную войну.

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