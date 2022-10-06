«Вреда не причиняют»: зачем Северная Корея начала испытание баллистических ракет

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Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему КНДР приняло такое решение и чем оно обусловлено.

По мнению эксперта, северокорейская армия провела пуск ракет по определенному квадрату в Тихом Океане. Поскольку КНДР — небольшая страна, ее военный полигон находится не на ее территории, уточнил специалист.

— Они выделяют в Тихом океане определенный квадрат, который является фактическим полигоном, и ведут по нему пуск ракет, в ходе которого отслеживают телеметрию, точность поражения и так далее, — разъяснил он.

Пуски ракет Северной Кореи, по словам Кнутова, связаны в первую очередь с приездом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Южную Корею. Северокорейское правительство рассматривает такие действия как провокацию, уточнил эксперт. Помимо этого, южнокорейские и американские военные провели испытания четырех ракет класса «земля — земля», что также повлияло на действия северокорейских политиков.

— Как ответная реакция — КНДР провела эти пуски: они до этого провели пять пусков ракет, позавчера запустили «Хвасон-12» на межконтинентальную дальность 4600 километров, а также ракеты малой дальности, они пролетели над территорией Японии и упали в какой-то заданный квадрат. То есть вреда они никому не причиняют. Обычно перед такими пусками такие квадраты закрывают для судоходства и полета судов, — заявил Кнутов.

При этом эксперт отметил успешность военных испытаний. По его словам, северокорейская армия в случае необходимости может использовать подобное вооружение против американских баз, расположенных в Южной Корее и Японии.