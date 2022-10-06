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ДТП с участием пешехода произошло на севере Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
ДТП с участием пешехода произошло на севере Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, проезд Соломенной Сторожки Карта всех событий

Автомобиль наехал на пешехода в Тимирязевском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в четверг, 6 октября.

Инцидент произошел в проезде Соломенной Сторожки в районе дома 20к2 по Дмитровскому проезду. В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших, а также обстоятельства аварии уточняются, говорится в Telegram-канале ведомства.

Еще одного пешехода на самокате водитель сбил в Подмосковье. В результате ДТП погиб школьник. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автомобили Москва ДТП Тимирязевский район
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