ДТП с участием пешехода произошло на севере Москвы

Автомобиль наехал на пешехода в Тимирязевском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в четверг, 6 октября.
Инцидент произошел в проезде Соломенной Сторожки в районе дома 20к2 по Дмитровскому проезду. В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших, а также обстоятельства аварии уточняются, говорится в Telegram-канале ведомства.
Еще одного пешехода на самокате водитель сбил в Подмосковье. В результате ДТП погиб школьник. По данному факту возбуждено уголовное дело.