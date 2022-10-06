Неизвестный поджег автомобиль возле башни «Федерация» «Москвы-Сити»

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Возле башни «Федерация» «Москвы-Сити» загорелся автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 6 октября, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», загорелись два автомобиля. Возгорание было ликвидировано.

По данным Telegram-канала «Москва 24», не исключен поджег. Так, прохожие видели убегавшего с места происшествия неизвестного мужчину с канистрой бензина.

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Источник «Вечерней Москвы» уточнил, что предполагаемый поджигатель, по предварительным данным, уже задержан.

До этого пожар произошел на внутренней стороне 100-го километра МКАД, в районе национального парка «Лосиный остров». На проезжей части загорелся автомобиль.

Еще одно ДТП в этот день произошло на юго-западе столицы. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на Симферопольском шоссе пострадали три человека.